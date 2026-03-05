INCIDENTE DOMESTICO CON LIQUIDO INFIAMMABILE, 74ENNE USTIONATO: TRASFERITO D’URGENZA AL MAZZINI DI TERAMO

Grave incidente domestico nella mattinata di oggi ad Alba Adriatica, dove un uomo di 74 anni è rimasto seriamente ustionato mentre cercava di accendere il camino nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe versato del liquido infiammabile per alimentare il fuoco quando si è verificato un improvviso ritorno di fiamma che lo ha colpito in pieno. I familiari presenti in casa hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure direttamente nell’abitazione. Considerata la gravità delle ustioni riportate, i soccorritori hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale Mazzini di Teramo. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso: i medici hanno riscontrato ustioni di terzo grado e il quadro clinico resta grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.