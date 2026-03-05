GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO “DI POPPA-ROZZI” AI GIOCHI NAZIONALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS

Gli studenti con disabilità dell’Istituto Alberghiero “Di Poppa‑Rozzi” di Teramo sono stati protagonisti, oggi ad Ovindoli (Aq), di un’importante esperienza di inclusione e partecipazione in occasione dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics.

Gli alunni coinvolti nel progetto “Merendando”, accompagnati dai tutor, hanno partecipato alla manifestazione allestendo uno stand dedicato alla preparazione e distribuzione di merende e snack, destinati agli atleti durante le premiazioni.

L’attività rappresenta un’occasione concreta per mettere in pratica competenze organizzative, relazionali e professionali, contribuendo allo spirito di accoglienza che caratterizza l’evento promosso da Special Olympics Italia, che vede la partecipazione di circa 500 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta Italia, riuniti per una settimana di sport e inclusione sulle piste abruzzesi.

Il laboratorio “Merendando” si inserisce all’interno del più ampio progetto di vita dell’ Istituto Alberghiero teramano “Ponti e Arcobaleni”, un’iniziativa educativa che offre ai ragazzi con disabilità, una volta concluso il percorso scolastico, la possibilità di continuare a frequentare la scuola e svolgere attività laboratoriali in un contesto formativo e inclusivo. Il progetto mira a favorire l’autonomia personale, la continuità educativa e il mantenimento di relazioni significative con la comunità scolastica.

<<La partecipazione a questa giornata>> ha dichiarato la dirigente scolastica dell’I.I.S. Di Poppa-Rozzi Caterina Provvisiero <<rappresenta, quindi, non solo un momento di servizio e collaborazione, ma anche un’importante opportunità di crescita personale per i ragazzi coinvolti, che hanno così vissuto da protagonisti un evento nazionale dedicato ai valori dello sport, dell’inclusione e della solidarietà>>.