FIAMMATA DAL CAMINO, 74ENNE TRASFERITO AL BUFALINI CON GRAVI USTIONI

È stato trasferito al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena il 74enne rimasto gravemente ustionato questa mattina nella sua abitazione di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. L’uomo è stato trasportato con un’ambulanza del 118 della Asl di Teramo dopo una prima valutazione clinica all’ospedale Mazzini di Teramo, dove era stato portato subito dopo l’incidente. Il 74enne ha riportato ustioni di terzo grado su buona parte del volto e del torace ed è stato trattato in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava accendendo il camino avrebbe utilizzato dell’alcol o comunque un liquido infiammabile per ravvivare il fuoco. In quel momento una fiammata di ritorno lo ha investito in pieno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica. A dare l’allarme sono stati i familiari presenti in casa, che hanno immediatamente richiesto i soccorsi.