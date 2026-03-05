PER I PRESUNTI ABUSI IN PALESTRA, CHIESTO IL RITO ABBREVIATO

Passaggio cruciale nel procedimento penale sui presunti abusi sessuali avvenuti in una palestra di Silvi. Durante l’udienza preliminare la difesa del titolare della struttura, un uomo di 43 anni, ha chiesto il rito abbreviato condizionato. Il giudice si è riservato la decisione, rinviando la discussione alla prossima udienza fissata per la fine di marzo, quando verrà stabilito se accogliere la richiesta e definire le modalità del processo. L’inchiesta della Procura di Teramo riguarda presunte violenze su quattro minorenni. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe utilizzato come pretesto le pesate tecniche in vista delle competizioni sportive per accompagnare le giovani atlete in una stanza isolata della palestra. In quel contesto, approfittando del suo ruolo di istruttore, avrebbe compiuto gli abusi contestati. Tra le parti offese figurano anche ragazzine molto giovani, che all’epoca dei fatti avevano a partire dagli 11 anni. Finora l’imputato ha scelto di non rispondere agli interrogatori dei magistrati. La richiesta di rito abbreviato, se accolta, consentirebbe di definire il processo sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari e prevederebbe uno sconto di pena in caso di condanna. Le famiglie delle giovani coinvolte attendono ora la prossima udienza, che potrebbe segnare una svolta nel procedimento giudiziario.