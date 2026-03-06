Atto di vandalismo al nuovo parco urbano di Colleatterrato: nella notte sradicate circa 50 piantine. Il Sindaco D’Alberto e l’Assessore Cordone: “Un gesto vergognoso e che suscita tutta la nostra indignazione. Si parla sempre dell’importanza della rigenerazione urbana ma poi, di fronte a un gesto d’amore per la città da parte di un’azienda quale la Perfetti Van Melle, c’è chi pensa di poter vanificare questo importante sforzo, umiliando il quartiere e l’intera città. Siamo sicuri che i responsabili saranno individuati a breve e oltre alle sanzioni del caso ci auguriamo che abbiano la decenza di chiedere scusa alla comunità”.
Foto elaborazione AI
VANDALI NELLA NOTTE SRADICANO 50 PIANTINE NEL NUOVO PARCO TERAMANO
