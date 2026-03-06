IN PIENO CENTRO E IN PIENA NOTTE "PISCIA" NEI VASI DI UN NOTO LOCALE TERAMANO

Uno sfogo pubblico, accompagnato da una foto delle telecamere di sorveglianza, per denunciare comportamenti incivili davanti al proprio locale. A pubblicarlo sui social è stata la titolare dell’attività “Candle fruit", in pieno centro, che ha raccontato quanto accaduto nella notte davanti all’ingresso del negozio.Nel post la commerciante denuncia episodi ripetuti di scarsa educazione da parte di alcune persone che frequentano la zona, a cominciare da chi permetterebbe ai propri cani di sporcare senza poi pulire. «Mantenere il decoro davanti alla propria attività è una sfida quotidiana – scrive – soprattutto quando il buon senso degli altri sembra scarseggiare». La titolare si rivolge direttamente a chi compie questi gesti: «Ai signori che usano i vasi come toilette: la prossima volta vi offriamo un bicchiere d’acqua, ma per bere». Nel messaggio non manca anche un richiamo ai proprietari di cani: «Il vostro amico a quattro zampe è educato, voi un po’ meno». Secondo quanto riferito dalla commerciante, negli ultimi giorni sarebbero stati diversi gli episodi documentati dalle telecamere installate all’esterno del locale. L’ultimo, avvenuto nella serata precedente alla pubblicazione del post, avrebbe spinto la titolare a rendere pubblico lo sfogo. «Quello che ieri sera abbiamo visto è stato scandaloso», scrive, chiedendo maggiore rispetto per il lavoro di chi gestisce attività nel centro cittadino. Il messaggio si conclude con un appello diretto ai frequentatori della zona: «Portate rispetto per il nostro lavoro».