LOCALI TROPPO RUMOROSI, PIOVONO MULTE DA DUEMILA EURO



Controlli sull’inquinamento acustico e sul rispetto della quiete pubblica a Teramo. Nella ultime giornate, l’Ufficio Ambiente e la Vigilanza Ambientale, con la supervisione del vicecommissario Vincenzo Calvarese, hanno effettuato verifiche su alcune segnalazioni relative a schiamazzi e all’utilizzo irregolare di impianti sonori. Dalle ispezioni sono emerse diverse violazioni dei limiti previsti dalla normativa in materia di emissioni acustiche. Per alcune attività sono quindi scattate sanzioni amministrative per importi complessivi superiori ai 2mila euro. L’amministrazione ha inoltre annunciato che verranno notificate specifiche ordinanze per vietare l’utilizzo di apparecchiature non conformi alle disposizioni di legge. Dal Comune arriva anche un invito agli organizzatori di eventi e serate musicali a verificare preventivamente il rispetto dei limiti acustici, così da evitare violazioni e sanzioni. «Il divertimento è un diritto, ma il rispetto delle regole e della tranquillità dei cittadini è un dovere», sottolinea l'assessora Graziella Cordone, ricordando che gli uffici restano a disposizione per chiarimenti sulle norme da seguire.