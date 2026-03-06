POSSIBILE FUGA DI GAS IN VIA DELLA MONICA A TERAMO: INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO E VIGILE ECOLOGICO

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via della Monica 11, a Teramo, dove è stata segnalata una possibile fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare le verifiche del caso e mettere in sicurezza l’area. Presente anche il vigile ecologico Calvarese, arrivato per supportare le operazioni e monitorare la situazione. Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato dopo che è stato avvertito un forte odore di gas nella zona. I pompieri stanno effettuando controlli per individuare l’eventuale origine della perdita e accertare che non vi siano situazioni di pericolo per i residenti. Gli accertamenti sono in corso.