GUARDIA DI FINANZA: CONTROLLI RAFFORZATI SULLA FILIERA DEI CARBURANTI

La Guardia di Finanza rafforza il presidio di legalità lungo l’intera filiera distributiva dei carburanti in seguito alle recenti tensioni sui prezzi dei prodotti energetici. L’iniziativa arriva in un momento segnato dall’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, che negli ultimi giorni ha contribuito a un aumento dell’instabilità dei mercati energetici. Su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le Fiamme Gialle hanno intensificato le attività di controllo per monitorare il corretto funzionamento del mercato e prevenire possibili distorsioni a danno dei consumatori. L’azione rientra nelle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria svolte dal Corpo e punta a garantire trasparenza e regolarità nel settore. In particolare, i controlli saranno indirizzati alla verifica del rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità dei prezzi praticati al consumo. Parallelamente, verrà analizzato l’andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici lungo tutte le fasi della commercializzazione, con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie o possibili accordi anticoncorrenziali. L’intensificazione dei controlli riguarda anche il territorio. Le autorità temono infatti che rapide oscillazioni dei prezzi possano favorire il ricorso a canali illeciti di approvvigionamento. Per questo motivo saranno rafforzate le attività ispettive per individuare eventuali fenomeni di evasione o frode. Nel mirino degli accertamenti ci saranno, in particolare, l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti lungo la filiera. L’obiettivo è tutelare i consumatori e garantire condizioni di concorrenza corrette nel mercato dei carburanti.