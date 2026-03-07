CENTO GIORNI / È VIRALE IL VIDEO DEI FRATI PASSIONISTI CHE INVITANO I MATURANDI





Già in vista del Capodanno, erano diventati virali online, per il loro curioso video con il quale invitavano i ragazzi a passare l’ultimo dell’anno al Santuario di San Gabriele. Adesso, visto il successo, i passionisti ci riprovano e con un nuovo video invitano i ragazzi a partecipare ai cento giorni, il tradizionale appuntamento pre maturità che, come ogni anno, si rinnova proprio al Santuario. I tre frati, con la loro nuova videoperformance, spiegano ai prossimi maturandi il programma della giornata, tra messa, benedizione delle penne e discoteca e, come vuole la legge dei social, chiedono di convidere. Perché le vie del Signore sono infinite… ma la rete anche



