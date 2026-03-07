LEGIONELLA NELLE DOCCE, CHIUSA LA PISCINA COMUNALE

Legionella nelle docce, chiusa la piscina comunale. Una decisione inevitabile, quella assunta dal Sindaco di Avezzano, Di Pangrazio, alla luce delle analisi microbiologiche che hanno evidenziato la presenza del batterio nelle docce. Tutto sarebbe iniziato con la segnalazione di un caso di legionella da parte di un cittadino, che aveva appunto frequentato la piscina Comunale. Sulla base dell’accertata presenza del caso, la Asl 1 ha disposto controlli sull'impianto e i tecnici dell’Arpa hanno effettuato un sopralluogo e prelevato di campioni di acqua. La contaminazione riscontrata sarebbe di «bassa concentrazione», ma la presenza di tantissimi frequentatori e di molti bambini ha imposto un’azione di prevenzione immediata. L’ordinanza del Sindaco impone infatti al gestore della struttura di procedere immediatamente alla bonifica e all’effettuazione di nuove analisi, solo in seguito alle quali sarà possibile riaprire.