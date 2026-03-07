PESTATO DAL BRANCO PER UNA RICHIESTA DI AMICIZIA SU INSTAGRAM



Un’aggressione brutale, per un motivo banale: una richiesta di amicizia su Instagram. Per questo, un ragazzo di 17 anni è stato pestato da un “branco” di minorenni. Gli indagati sono ora nove, contro i quattro inizialmente denunciati: otto minorenni e un maggiorenne. Determinante, nella ricostruzione dei fatti, è stato il nuovo interrogatorio della vittima, ascoltata nei giorni scorsi dagli inquirenti. Il giovane ha fornito dettagli utili ad identificare altre persone, finite ora nel registro degli indagati. Tutti devono rispondere delle accuse di lesioni aggravate e omissione di soccorso.

Tutto è successo a Raiano, ma il “branco” era composto in gran parte da ragazzi provenienti da Popoli Terme, partiti per “vendicare” la richiesta di amicizia inviata dal diciassettenne a una ragazza fidanzata di uno dei giovani del gruppo. All’improvviso, il 17enne si ritovò circondato dal branco e colpito con calci e pugni, prima di essere abbandonato a terra sanguinante. Riportò un trauma cranico lieve, la frattura del setto nasale, contusioni, ematomi ed escoriazioni.