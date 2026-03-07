TERAMO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA VERITÀ NON ESISTE” DI DAVIDE LUCIANI ALLA BIBLIOTECA DELFICO

Un viaggio nel mondo del giallo tra libri, mistero e curiosità. Venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17:30 la Biblioteca regionale “Melchiorre Dèlfico” di Teramo ospiterà la presentazione del libro “La verità non esiste” dello scrittore Davide Luciani. L’incontro si svolgerà nella corte interna della biblioteca, in via M. Dèlfico 16, e rappresenterà un’occasione per dialogare con l’autore e approfondire i temi del romanzo, un’indagine narrativa in cui ogni scoperta conduce a nuovi interrogativi e in cui nulla è davvero come appare. A confrontarsi con Luciani sarà la giornalista Elisabetta Di Carlo, che modererà l’incontro guidando il pubblico alla scoperta della storia e dei retroscena del libro. L’iniziativa sarà arricchita anche da una mostra tematica intitolata “Dietro le quinte del delitto”, dedicata al mondo del giallo: personaggi celebri, autori famosi e curiosità legate alla letteratura investigativa. L’appuntamento si propone quindi come un momento culturale dedicato agli appassionati di narrativa noir e investigativa, ma anche a chi desidera avvicinarsi ai meccanismi del mistero e della scrittura gialla.