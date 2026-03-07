CAMPLI AL KOINE TOURISM FORUM DI VICENZA PER PROMUOVERE IL TURISMO RELIGIOSO

Anche quest’anno il Comune di Campli ha partecipato al Koine Tourism Forum, l’importante appuntamento internazionale dedicato al turismo religioso e culturale, ospitato alla Fiera di Vicenza e organizzato da Italian Exhibition Group.
La manifestazione ha accolto la Borsa del Turismo Religioso Internazionale (BTRI), momento di incontro tra territori e operatori turistici con la partecipazione di buyer italiani e internazionali specializzati in viaggi spirituali, cammini e pellegrinaggi.
Il Comune di Campli, con la partecipazione dell’Ufficio Turistico, del rettore dei due santuari padre Jan Folkert e del presidente del Consiglio comunale Agostino Rapini, era presente all’evento con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il suo importante patrimonio spirituale e religioso.
La presenza a Vicenza è stata legata in modo particolare al 250° anniversario dall’apertura al pubblico della Scala Santa di Campli, uno dei luoghi più significativi della spiritualità del territorio e meta di pellegrinaggio sempre più conosciuta e frequentata. Accanto a questo straordinario patrimonio, la città si prepara inoltre a riavere pienamente fruibile il Santuario Mariano custodito nella cripta della Cattedrale di Santa Maria in Platea, luogo di grande valore spirituale che tornerà ad arricchire l’offerta di accoglienza dedicata a pellegrini e visitatori.
La partecipazione al Koine Tourism Forum ha rappresentato un’importante occasione di confronto con operatori e tour operator internazionali, con l’obiettivo di inserire sempre più Campli nei grandi itinerari del turismo religioso e costruire un circuito capace di valorizzare non solo le eccellenze del Comune, ma anche le bellezze della provincia di Teramo e dell’intero Abruzzo.
Un percorso avviato da diversi anni dal Comune di Campli per promuovere il turismo spirituale e i cammini del territorio, che ha già mostrato importanti segnali di partecipazione durante l’ultimo Giubileo. A gennaio è arrivato inoltre un significativo riconoscimento a questo lavoro: il Comune di Campli è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero del Turismo, nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, per la realizzazione del progetto “Campli da scoprire”.
L’intervento consentirà di migliorare orientamento e accessibilità dei visitatori, rafforzando la fruizione dei principali luoghi della spiritualità e del patrimonio storico e naturalistico del territorio.
«La presenza al Koine Tourism Forum – dichiara il sindaco di Campli Federico Agostinelli – rappresenta un’importante occasione per promuovere il nostro patrimonio spirituale e culturale e per inserire sempre più Campli nei circuiti del turismo religioso internazionale. Un lavoro che insieme all’assessore al Turismo Melissa Galli portiamo avanti da anni e che oggi trova nuovi strumenti e opportunità per valorizzare la Scala Santa, i nostri santuari e l’intero territorio».