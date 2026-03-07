SCONTRO TRA MOTO E AUTO A NEPEZZANO, DINAMICA ANCORA DA CHIARIRE

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio per Nepezzano, a Piano D'Accio. Una moto e un’auto si sono scontrate poco prima delle 14 per cause che sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’impatto tra i due mezzi non è stata ancora chiarita e sarà oggetto delle indagini avviate subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Il fatto si è verificato nella frazione teramana e gli accertamenti sono tuttora in corso per stabilire responsabilità ed eventuali ulteriori dettagli sull’accaduto da parte della Polizia Provinciale.