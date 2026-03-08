SVASTICHE IN CLASSE: SOSPESI SEDICI STUDENTI



Sedici sospensioni. Il consiglio di classe dell’istituto Gianbattista Vico di Sulmona, ha stabilito questa “pena” per tutti e sedici gli studenti protagonisti dell’episodio avvenuto il 31 gennaio scorso, quando in aula venne inscenata una rappresentazione a sfondo nazifascista proprio nei giorni delle iniziative legate alla Giornata della Memoria. Quel giorno, come dimostrò un video sui social, in aula comparvero bandiere con la svastica e saluti romani. I ragazzi sono stati allontanati dalle lezioni per un periodo variabile tra cinque e quindici giorni, con sanzioni differenziate in base alle responsabilità attribuite a ciascuno. Tra loro ci sono anche cinque studenti finiti nel registro degli indagati della Procura dei minori dell’Aquila, che ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Nel periodo della sospensione gli studenti non resteranno però a casa. Come previsto dal regolamento scolastico, saranno coinvolti in un percorso formativo pensato per far comprendere la portata e la gravità di quanto accaduto.



FOTO: Elaborazione Ai - certastampa digital