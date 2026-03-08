LITE IN FAMIGLIA AL PRONTO SOCCORSO, INVESTE LA PARENTE IN PARCHEGGIO





Tutto è cominciato davanti al Pronto Soccorso, dove due gruppi di persone si sono affrontati in modo anche violento, tanto da rendere necessario l’intervento della polizia. La lite, scoppiata per vecchie ruggini familiari, si è poi spostata nell’area esterna, fino a trasformarsi in una vera e propria rissa. Durante la lite una delle donne coinvolte è salita a bordo di una Fiat Brava e, dopo aver acceso il motore, avrebbe puntato l’auto contro l’altra donna con cui stava discutendo, investendola. Dopo l’impatto la tensione è ulteriormente esplosa: una delle persone presenti si è avventata contro la vettura, infrangendo alcuni vetri e colpendo con forza la carrozzeria, mentre gli altri continuavano a fronteggiarsi. La donna travolta dall’auto è caduta a terra ed è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario, che l’ha trasferita al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

FOTO: Elaborazione Ai - certastampa digital