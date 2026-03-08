LAVORI PREFETTURA, SULLA GARA D'APPALTO SPUNTA UN RICORSO AL TAR

Si apre un fronte amministrativo sulla gara d’appalto relativa ai lavori della Prefettura di Teramo. La società Domus di Roccaraso, classificatasi al terzo posto nella graduatoria finale della procedura, ha infatti deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro l’esito della gara. L’azienda contesta alcuni aspetti delle operazioni di gara e delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, ritenendo che vi siano elementi che possano aver inciso sull’esito della procedura e sulla graduatoria finale. Per questo motivo, come riporta il Centro, la società ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento degli atti della gara o una loro rivalutazione. Il ricorso punta a verificare la correttezza delle procedure seguite dalla stazione appaltante, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, che consente alle imprese partecipanti di impugnare gli atti davanti al Tar quando ritengono che siano state violate le regole di gara o i principi di trasparenza e concorrenza. La gara per la ristrutturazione del Palazzo del Governo su Corso San Giorgio è di oltre 11 milioni di euro.