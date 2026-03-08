BIMBO NASCE NEL PARCHEGGIO DEL MAZZZINI

Se sul certificato di nascita si scrivesse il luogo preciso del parto, il piccolo Gabriele venuto alla luce stanotte, sarebbe il primo teramano nato in piazza Italia. Che sì, è la stessa piazza dell’ospedale Mazzini, ma Gabriele non è nato in ospedale, è nato nel parcheggio, davanti al Pronto Soccorso, perché proprio non voleva più aspettare neanche di arrivare in sala parto. Hanno provato, ma il parto era ormai iniziato ed è stato tutto naturalissimo. Tutto è andato benissimo, grazie alla partecipazione e alla professionalità dei medici del Mazzini. Gabriele e la mamma stanno benissimo.