CADE DA CAVALLO A VALLE CASTELLANA: DONNA DI 44 ANNI IN GRAVI CONDIZIONI

Una donna di 44 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo dopo una caduta da cavallo avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Valle Castellana. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è caduta dall’animale riportando traumi seri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarla d’urgenza al Mazzini. La 44enne è stata trasferita in ospedale in codice rosso. I medici le hanno riscontrato un grave trauma spinale e la paziente resta ricoverata sotto stretta osservazione.