SI RIBALTA UN RIMORCHIO AGRICOLO: DONNA DI 80 ANNI FERITA, TRASPORTATA IN CODICE ROSSO AL MAZZINI

Grave incidente agricolo questa mattina a Castellalto, in contrada Pasqualoni, dove una donna di 80 anni è rimasta ferita dopo il ribaltamento di un rimorchio. L’episodio si è verificato intorno alle 11.43. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato provocando il ferimento dell’anziana. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. La donna è stata presa in carico dall’equipe della medicalizzata di base di Castelnuovo e trasportata d’urgenza all’ospedale “Mazzini” di Teramo. Le condizioni dell’80enne sono state giudicate gravi: è stata infatti trasferita in ospedale in codice rosso per ricevere le cure necessarie.