TRUFFA A UN’ANZIANA NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO: TRE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

I carabinieri della stazione di Nereto hanno denunciato a piede libero tre cittadini stranieri, due uomini e una donna residenti in Lombardia, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto nella mattinata del 5 marzo scorso a Sant’Egidio alla Vibrata, nel parcheggio del supermercato “Jumbo”. Secondo quanto accertato, i tre avrebbero raggirato un’anziana di 87 anni del posto facendole credere che le fossero cadute alcune chiavi. Con questo stratagemma sarebbero riusciti a distrarla e ad impossessarsi della borsa che la donna aveva lasciato nell’auto. All’interno c’erano 300 euro in contanti, un telefono cellulare e alcune carte di debito. Subito dopo il furto i tre si sono allontanati a bordo di un’auto guidata da uno dei complici e avrebbero effettuato prelievi da diversi sportelli bancomat per un totale di circa 1.600 euro. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione della vittima, sono riusciti a rintracciare il veicolo segnalato nel territorio di Campli, dove è stato fermato. Durante la perquisizione personale e dell’auto è stata trovata una borsa con all’interno 3.500 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento di altri furti simili messi a segno nella stessa mattinata nei parcheggi di alcuni supermercati della zona. Le forze dell’ordine invitano eventuali altre vittime di episodi analoghi a rivolgersi ai carabinieri o alle altre forze di polizia per presentare denuncia.