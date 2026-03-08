FURTO DI SUPERALCOLICI AL SUPERMERCATO: ARRESTATO DAI CARABINIERI

I carabinieri della stazione di Tortoreto hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero residente a Roma, ritenuto presunto responsabile di furto aggravato. L’uomo, all’interno del supermercato Conad, avrebbe sottratto sei bottiglie di superalcolici per poi tentare la fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato immediatamente e i militari, allertati tramite il numero unico di emergenza 112, sono intervenuti sul posto riuscendo a intercettare il sospettato nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Bloccato dai carabinieri, l’uomo è stato quindi tratto in arresto. La refurtiva, dal valore di circa 300 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato