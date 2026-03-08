MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DUE UOMINI DENUNCIATI E ALLONTANATI DA CASA

I carabinieri della stazione di Bellante, in due distinti interventi, hanno denunciato due uomini del posto ritenuti presunti responsabili del reato di maltrattamenti in famiglia. Nel primo caso i militari hanno accertato che un uomo, per diversi anni, avrebbe sottoposto l’ex convivente a ripetute violenze fisiche e psicologiche. La donna, nonostante gli episodi subiti nel tempo, non si era mai recata in ospedale per farsi refertare le lesioni. Nel secondo episodio un altro uomo avrebbe messo in atto comportamenti vessatori e violenti nei confronti della moglie, dalla quale era in fase di separazione. Nell’ultimo episodio l’uomo avrebbe aggredito la ex coniuge, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Teramo. In entrambi i casi è stata attivata la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”. I due uomini sono stati denunciati e allontanati dalle rispettive abitazioni.