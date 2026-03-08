MIGLIAIA DI STUDENTI AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE PER I “100 GIORNI ALLA MATURITÀ”

Martedì 10 marzo 2026 migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione, si ritroveranno al santuario di San Gabriele, in provincia di Teramo, per celebrare i tradizionali “100 giorni agli esami di maturità”. La manifestazione, ormai storica, giunge quest’anno alla 46ª edizione. La giornata rappresenta un appuntamento unico nel panorama nazionale e richiama ogni anno migliaia di giovani che si ritrovano al santuario per vivere insieme momenti di preghiera, riflessione e festa affidandosi al loro santo protettore in vista degli esami. L’edizione 2026 avrà un significato particolare: ricorre infatti il centenario della proclamazione di San Gabriele compatrono della gioventù cattolica italiana, avvenuta nel 1926. Il programma prevede alle ore 10 la celebrazione della messa con la tradizionale benedizione delle penne, mentre alle 11.30 si terrà una liturgia della Parola con testimonianze e una nuova benedizione delle penne. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 17, spazio alla festa nel piazzale del santuario con DJ set, musica dal vivo e animazione. Per l’intera giornata diversi religiosi passionisti, tra cui numerosi confessori, saranno a disposizione dei ragazzi. Il santuario, in collaborazione con le forze dell’ordine e con varie unità sanitarie, ha predisposto un ampio dispositivo organizzativo per garantire sicurezza e assistenza. Come ogni anno, le autorità competenti emetteranno apposite ordinanze che vietano, per la giornata del 10 marzo, la vendita e il consumo di alcolici nell’area del santuario.

Per informazioni: 0861 97721 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .