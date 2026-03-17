ADDIO A MARIA LUIGIA MASSIMI, STORICA FIGURA DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO DI TERAMO

Teramo piange la scomparsa di Maria Luigia Massimi, amministrativa che per anni ha lavorato nella segreteria dell’ufficio di gabinetto del sindaco, sin dal suo primo mandato. La notizia della sua morte si è diffusa oggi in città, suscitando cordoglio tra colleghi, amici e quanti l’avevano conosciuta nel corso della sua attività professionale in municipio. Solo pochi mesi fa la scoperta della malattia. Un percorso purtroppo rapido, che non le ha lasciato scampo e che si è concluso nelle ultime ore. Massimi era molto conosciuta negli ambienti comunali per la sua disponibilità, la professionalità e l’impegno con cui svolgeva il suo lavoro al servizio dell’amministrazione cittadina. Nel corso degli anni aveva rappresentato un punto di riferimento per l’organizzazione e il funzionamento della segreteria del gabinetto del sindaco. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo tra i colleghi del Comune di Teramo, ma anche tra quanti avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Maria Luigia Massimi lascia il marito e due figli, ai quali in queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio. In città il ricordo è quello di una donna riservata e dedita al lavoro, stimata da chi ha condiviso con lei l’esperienza quotidiana negli uffici comunali.