PALAZZINA IN FIAMME, SEI PERSONE USTIONATE



Fiamme e fumo in un condominio, per un incendio ha costretto all’evacuazione di un’intera palazzina nella zona di Atessa. Il bilancio finale parla di sei persone trasportate in ospedale per intossicazione e due appartamenti dichiarati inagibili. Il rogo è scoppiato intorno alle 7.15 al primo piano dell’edificio. secondo le prime verifiche, l’origine potrebbe essere un guasto elettrico sviluppatosi nella zona giorno di uno degli appartamenti. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto mobili e suppellettili, sprigionando una densa colonna di fumo che ha invaso il vano scala e gli spazi comuni dello stabile, abitato da sei famiglie e con una pasticceria al piano terra. L’allarme ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco di Casoli e Lanciano hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e impedire che si propagasse al resto della struttura.

Al termine delle operazioni i tecnici dei vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili l’appartamento da cui sono partite le fiamme e quello situato al piano superiore, seriamente danneggiato dal calore e dal fumo. Il Comune ha provveduto a sistemare temporaneamente le famiglie rimaste senza casa.