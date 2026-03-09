ACCENDE LA STUFA CON L’ALCOOL: USTIONI GRAVI



Un banale gesto domestico si è trasformato in un incidente gravissimo. Un cinquantenne si è seriamente ustionato mentre cercava di accendere la stufa nella sua abitazione. L’episodio si è verificato a Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto. L’uomo si trovava in casa con la madre e stava tentando di ravvivare il fuoco utilizzando una boccetta di alcol denaturato per facilitare l’accensione della legna. Durante l’operazione, però, si è verificato un improvviso ritorno di fiamma. Il fuoco ha raggiunto il liquido infiammabile contenuto nella bottiglietta che il cinquantenne teneva ancora in mano. In pochi istanti il contenitore si è incendiato ed è esploso con violenza. Le fiamme hanno investito l’uomo provocandogli ustioni al volto e a diverse parti del corpo. La madre, sotto shock, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove è stato ricoverato nel Centro grandi ustionati, reparto specializzato nella cura delle lesioni più gravi.



foto: elaborazione AI - certastampa digital