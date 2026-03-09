×

PROVINCIA / ECCO TUTTI GLI ELETTI, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA, DUE "TERAMANI" IN CONSIGLIO,

ELEZIONIPROVINCIA
Ecco i risultati delle elezioni provinciali. Cinque seggi allo lista de La Forza del Territorio, che elegge Luciano Giansante, Maria Cristina Cianella, Pietro Adriani, Caterina Provvisiero e Fabio Altitonante. Tre alla  Casa dei Comuni, che elegge Paolo Tribuiani, Massimo Varani, Dino Ioannone. Un seggio infine alla lista del Presidente D’Angelo, con Giuseppe Marziani. Dal punto di vista prettamente numerico,  è il Centrodestra a vincere questa tornata, con il 42,09%, seguito dal Centrosinistra  della Casa dei comuni con il 34,10%, poi la  Lista del Presidente con il 16,15% e Azione, che elegge Gabriella Recchiuri

 