PROVINCIA / ECCO TUTTI GLI ELETTI, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA, DUE "TERAMANI" IN CONSIGLIO,



Ecco i risultati delle elezioni provinciali. Cinque seggi allo lista de La Forza del Territorio, che elegge Luciano Giansante, Maria Cristina Cianella, Pietro Adriani, Caterina Provvisiero e Fabio Altitonante. Tre alla Casa dei Comuni, che elegge Paolo Tribuiani, Massimo Varani, Dino Ioannone. Un seggio infine alla lista del Presidente D’Angelo, con Giuseppe Marziani. Dal punto di vista prettamente numerico, è il Centrodestra a vincere questa tornata, con il 42,09%, seguito dal Centrosinistra della Casa dei comuni con il 34,10%, poi la Lista del Presidente con il 16,15% e Azione, che elegge Gabriella Recchiuri