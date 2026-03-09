10ELOTTO, CENTRATO UN “9” DA OLTRE 60MILA EURO IN ABRUZZO

La fortuna bacia l’Abruzzo nel concorso del 10eLotto di venerdì 6 marzo, che ha regalato nella regione vincite complessive per più di 65mila euro. Il premio più alto arriva da Penne, in provincia di Pescara, dove un giocatore ha centrato un “9” grazie a una giocata da 5 euro in un punto vendita sulla Strada Statale 81, portando a casa oltre 60mila euro.
Alla vincita principale si aggiunge anche quella realizzata a Pescara, in via Firenze, dove sono stati vinti più di 5mila euro.
Nel frattempo l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,5 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2026 il totale delle vincite ha già raggiunto quota 771,2 milioni di euro.