TERAMO, CONTROLLI SUL DECRETO FLUSSI: DENUNCIATA UNA PERSONA PER DURC NON REGOLARE

Proseguono i controlli sulle pratiche legate al Decreto Flussi grazie alla collaborazione tra il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri e la Prefettura di Teramo, attraverso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Gli accertamenti sono partiti da una segnalazione della Prefettura e hanno portato i militari del NIL ad avviare verifiche sulla documentazione presentata per ottenere il nulla osta al lavoro destinato a cittadini extracomunitari. Nel corso delle indagini è emerso che, nell’ambito della procedura amministrativa prevista dal Decreto Flussi, era stato presentato un Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) che, dopo i controlli effettuati presso gli enti competenti, è risultato non conforme. In particolare il documento, indicato nella richiesta, era in realtà scaduto.

Alla luce degli elementi raccolti, la persona ritenuta responsabile è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo finalizzato a garantire la correttezza delle procedure relative all’ingresso di lavoratori stranieri in Italia e a prevenire irregolarità nell’utilizzo degli strumenti previsti dal Decreto Flussi.

La collaborazione tra Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione e Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri rappresenta un presidio fondamentale di legalità per la tutela del mercato del lavoro e per assicurare trasparenza nelle procedure amministrative.