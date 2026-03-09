RAPINA IN CASA NELLA NOTTE: TRE MALVIVENTI ARMATI FUGGONO CON CONTANTI E GIOIELLI

Rapina in abitazione nella notte a Colonnella. Intorno alla mezzanotte tre malviventi, con il volto travisato e uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione in una casa situata nella zona periferica del paese. Secondo quanto ricostruito, i banditi sono entrati dalla porta principale sorprendendo il proprietario, che si trovava in casa insieme alla moglie e al figlio. I tre sono stati minacciati e costretti a consegnare denaro contante e oggetti preziosi. Il bottino ammonta a circa 400 euro in contanti, oltre a diversi gioielli in oro e argento, il cui valore complessivo è ancora in fase di quantificazione. Una volta ottenuta la refurtiva, i rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di cui al momento non sono stati identificati né il modello né la targa, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. Il proprietario dell’abitazione è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso poco dopo. Sono scattate immediatamente le indagini dei carabinieri della stazione di Colonnella e della Compagnia di Alba Adriatica. I militari hanno effettuato i primi rilievi sul luogo della rapina e stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Nel corso della notte sono state inoltre ascoltate diverse persone nel tentativo di risalire all’identità degli autori del colpo.