LITE ALL’ESTERNO DI UN LOCALE: DONNA ACCOLTELLATA, ARRESTATA UNA 45ENNE PER TENTATO OMICIDIO

I carabinieri delle stazioni di Martinsicuro e Alba Adriatica hanno arrestato in flagranza una donna ritenuta presunta responsabile di tentato omicidio al termine di una violenta lite avvenuta nelle prime ore della mattinata. L’episodio si è verificato intorno alle 5.30 all’interno di un esercizio pubblico di Martinsicuro, dove una 45enne straniera avrebbe avuto un diverbio per futili motivi con una connazionale. La discussione, inizialmente nata all’interno del locale, si è poi spostata all’esterno, dove i toni sarebbero diventati sempre più accesi. Secondo quanto ricostruito dai militari, nel corso della lite la donna avrebbe estratto un coltello dalle tasche colpendo più volte la rivale. La vittima, ferita in diverse parti del corpo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. La donna è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare la presunta aggressora, che nel frattempo si era data alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata condotta nella casa circondariale di Teramo, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Teramo. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.