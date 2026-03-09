LITE TRA DUE DONNE IN VIA SALVATORE DI GIUSEPPE, INTERVIENE LA POLIZIA: MOMENTI DI APPRENSIONE NEL PALAZZO

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Salvatore Di Giuseppe, dove sono intervenute due volanti della polizia per una situazione che ha richiesto particolare cautela. Secondo quanto riferito da alcuni residenti del condominio, due donne, presumibilmente sorelle ma c'è chi dice fossero mamma e figlia, avrebbero avuto una violenta discussione all’interno dello stabile. Sarebbero stati proprio alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, a chiamare le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno indossato i giubbotti antiproiettile prima di entrare nel palazzo per verificare la situazione. L’intervento si è svolto con il supporto del personale sanitario della CRI, presente per eventuali necessità. La presenza delle pattuglie e dell’ambulanza ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, che hanno assistito alla scena con preoccupazione mentre i poliziotti salivano nello stabile per effettuare i controlli. Secondo quanto emerso, nessuna delle due donne sarebbe poi stata trasportata al pronto soccorso. Per alcuni minuti la situazione ha comunque generato tensione nel quartiere, con la strada rimasta sotto l’attenzione delle forze dell’ordine durante l’intervento. Gli accertamenti sono stati effettuati per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.