LA PROVINCIA DI TERAMO TRA LE CITTÀ CON IL CLIMA MIGLIORE: 28ª NELLA CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE

La provincia di Teramo si colloca al 28° posto nella classifica nazionale sul clima elaborata dal Sole 24 Ore, che analizza il benessere climatico nei capoluoghi italiani sulla base dei dati medi registrati tra il 2015 e il 2025. Un risultato che evidenzia condizioni meteorologiche generalmente favorevoli, tra giornate soleggiate, brezze leggere e precipitazioni distribuite nel corso dell’anno. Nella graduatoria dominano soprattutto le città della costa adriatica: Pescara è terza e Chieti quinta, mentre L’Aquila è 30ª, subito dopo Teramo. Il report prende in considerazione 15 indicatori climatici che incidono sulla qualità della vita: ore di sole, ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, ventilazione, umidità, escursioni termiche, giorni senza pioggia e intensità delle precipitazioni. Tra i dati più significativi, Teramo si distingue a livello nazionale per il numero di giorni consecutivi senza pioggia, con una media di 8,1 ogni cento giorni, il valore più alto in Italia. In cima alla classifica generale si conferma Bari, seguita da altre città affacciate sull’Adriatico come Barletta-Andria-Trani, Pescara, Ancona e Chieti. L’indagine evidenzia anche l’effetto del cambiamento climatico: negli ultimi anni la temperatura media in Italia è aumentata di 1,8 gradi rispetto al 2010, con un aumento delle ondate di calore e piogge sempre più concentrate in eventi intensi.