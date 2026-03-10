SAN GABRIELE, 118 IN CAMPO PER I 100 GIORNI: NADIA CARBUGLIA HA COORDINATO L’ASSISTENZA SANITARIA

In occasione dei 100 giorni all’esame di stato, migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori si ritrovano oggi al Santuario di San Gabriele. A garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria fino a questa sera, accanto all’ingresso principale della parte nuova del Santuario, è attivo un Posto medico avanzato della Asl di Teramo, coordinato da Nadia Carbuglia, direttore del 118, e dal dottor Renato Di Eugenio, anch’egli del 118, allestito nella postazione della Croce Rossa, che contribuisce all’assistenza con quattro infermieri. È disponibile anche un’automedica, a supporto della gestione dell’evento e della sicurezza dei partecipanti. La postazione rappresenta anche una prova di maxi-emergenza, viste le circa 5000 persone presenti. La manifestazione è un momento tradizionale di preghiera e festa: la giornata prevede la messa celebrata da padre Raffaele insieme ad altri prelati, confessioni e la tradizionale benedizione delle penne, momento di fede e speranza che unisce spiritualità e gioia prima degli esami. Terminata la messa, gli studenti si riversano nel piazzale del Santuario per una nuova benedizione, accompagnata da musica e animazione, creando un’atmosfera di allegria e condivisione. L’impegno dei professionisti sanitari testimonia l’attenzione costante della Asl di Teramo alla salute e alla sicurezza dei cittadini, dimostrando la capacità di gestire con prontezza anche situazioni di emergenza durante eventi con grande afflusso di pubblico.