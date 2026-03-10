SAN GABRIELE, DIECIMILA STUDENTI PER LA BENEDIZIONE DELLE PENNE A 100 GIORNI DALLA MATURITÀ

Circa diecimila studenti provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione si sono ritrovati questa mattina al Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, per il tradizionale appuntamento dei “100 giorni all’esame”, giunto alla 46ª edizione. I maturandi hanno affollato il santuario tra canti, preghiere e momenti di festa guidati dai padri passionisti e dalla gioventù passionista. Molti ragazzi hanno indossato magliette con messaggi simbolici realizzate appositamente per l’occasione, trasformando la giornata in un momento di condivisione prima dell’esame di maturità.

Tra i momenti più partecipati la tradizionale benedizione delle penne, che gli studenti utilizzeranno durante le prove scritte. Spazio anche alla musica: la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, è stata riadattata come preghiera dedicata a San Gabriele, patrono degli studenti. L’edizione di quest’anno ha un significato particolare perché ricorre il centenario della proclamazione di San Gabriele compatrono della gioventù cattolica italiana (1926-2026). La giornata prevede momenti di preghiera, confessioni, messa e la liturgia della Parola, seguiti nel pomeriggio da musica, dj set e animazione nel piazzale del santuario. Per garantire la sicurezza dell’evento è stato predisposto un ampio dispositivo con forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e personale sanitario. Presente anche il questore Pasquale Sorgonà, mentre i controlli sono stati attivati fin dall’uscita del casello autostradale. Come ogni anno, nell’area del santuario è vietata la vendita e il consumo di alcolici.