SANT’OMERO, SCONTRO TRA AUTO E SCUOLABUS: FERITA LIEVEMENTE UNA DONNA

Incidente stradale questa mattina a Sant’Omero, in località I Colli, all’incrocio tra via Capo di Fuori e via Colle Casone. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e uno scuolabus di una cooperativa impegnato nel trasporto degli alunni per conto del Comune. A bordo dello scuolabus si trovavano due bambini, oltre all’assistente e al conducente, che sono rimasti illesi. A riportare lievi ferite è stata invece la conducente dell’auto, soccorsa e trasportata all’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero. Lo rende noto il Comando di Polizia locale di Sant’Omero, che è intervenuto sul posto per i rilievi e sta effettuando ulteriori accertamenti, tra cui la verifica del regolare possesso del Certificato di qualificazione del conducente (Cqc) da parte dell’autista dello scuolabus.