PSC ASSIEME ABRUZZO INCONTRA I CARABINIERI DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI TERAMO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “PSC MEET COFFEE”

Una delegazione del P.S.C. – Pianeta Sindacale Carabinieri “ASSIEME” Abruzzo ha incontrato i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Teramo, nell’ambito dell’iniziativa “PSC Meet Coffee”, momento di confronto diretto con il personale dell’Arma sui principali temi che riguardano l’attività lavorativa e la tutela professionale.

All’incontro hanno preso parte:

• Leonardo Verna, Segretario Generale Regionale Abruzzo;

• Danilo Aceto, Segretario Generale Regionale Aggiunto – Ruolo Forestale;

• Marco Miscia, Segretario Regionale.

Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi di interesse per il personale dell’Arma, tra cui tutela legale, prospettive pensionistiche, attività sindacali, formazione e programmi per il 2026, in un clima di partecipazione e confronto costruttivo.

La visita ha rappresentato anche l’occasione per un saluto istituzionale al Procuratore Capo della Repubblica di Teramo, dott. Ettore Picardi, con il quale si è svolto un cordiale momento di conoscenza e dialogo istituzionale.

L’iniziativa rientra nel percorso di incontri che PSC ASSIEME sta portando avanti sul territorio nazionale per rafforzare il dialogo con i militari dell’Arma e raccogliere esigenze e proposte direttamente dai reparti operativi.

Il P.S.C. – Pianeta Sindacale Carabinieri “ASSIEME” continua a consolidare la propria presenza anche in Abruzzo, dove registra attualmente 512 iscritti, confermando l’impegno nella rappresentanza e nella tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro del personale dell’Arma dei Carabinieri.