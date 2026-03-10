È MORTO DANIELE PORTELLA, FU VICESINDACO DI TERAMO

È morto Daniele Portella, assessore e vicesindaco di Teramo negli Anni ‘90. Appartenne alla stagione della Democrazia Cristiana dominante a Teramo. Aveva 72 anni, fu consigliere con Pietro D’Ignazio Sindaco, che lo volle assessore all’istruzione e allo sport. Con Antonio Gatti Sindaco fu vice. Architetto, firmò importanti progetti in città e non solo. Funerali giovedì alle 15 alla chiesa del Carmine. Camera ardente nella casa funeraria Petrucci. Lascia le figlie Aurora con Silvio e Francesca con Paolo, il piccolo Tommaso Maria, l'amata Miriam, la sorella Stefania e il fratello Mario.