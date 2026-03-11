PSYCOSÌ / "VORREI, MA NON POSSO"... COME VIVERE CON UNA PERSONALITÀ EVITANTE ( PARTE 2)



Perché il fascino di chi scappa è così magnetico? Nella prima parte dell' intervista di Psycosí al doc Domenico de Berardis sulla Personalità Evitante, Bianca Sortino ha rivelato l’armatura. Stavolta scendiamo nel profondo e analizziamo il confine sottile tra l'indipendenza e la paura dell'intimità. Scopriamo perché l'attrazione verso una personalità evitante può diventare un labirinto. Come distinguere il vero fascino dalla strategia di difesa? Perché restiamo intrappolati nell'attesa di un segnale?

C’è una differenza enorme tra chi è autonomo e chi usa l’autonomia per proteggersi dall'amore. È l' evitante che mette in atto tossiche dinamiche di ghosting o ..al contrario, è possibile costruire un ponte verso chi teme il legame? Lo scoprirete se guardate l' intervista..



