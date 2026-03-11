AGGUATO DURANTE LA GARA DI MOUNTAINBIKE: ASPETTA IL RIVALE E LO PICCHIA



Doveva essere una giornata di sport, ma si è trasformata in un episodio di violenza. Durante la Granfondo di mountain bike a Campo di Giove, un partecipante avrebbe approfittato della competizione per aggredire un uomo con cui aveva vecchi rancori personali. L’imputato è un 55enne di Popoli Terme, accusato di aver preso di mira un compaesano di 62 anni lungo il percorso della gara. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel pieno della competizione l’uomo avrebbe spinto il rivale facendolo finire a terra e poi lo avrebbe colpito con calci al volto. La violenza avrebbe provocato conseguenze rilevanti per la vittima: tra le lesioni anche la perdita di un dente. In un primo momento si era pensato a una caduta accidentale durante la gara, tanto che sul posto era intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere il ciclista e trasferirlo all’ospedale di Sulmona. Solo successivamente, riporta Il Messaggero, parlando con i carabinieri, il ferito avrebbe raccontato che la caduta non era stata provocata da un errore o da una dinamica di gara, ma da una vera aggressione improvvisa. Alla base del gesto, vicende familiari pregresse.

Foto: elaborazione AI - certastampa digital