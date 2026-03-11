VERDE PUBBLICO: UNA RISORSA DA TUTELARE, AD ALBA UN INCONTRO SU UN TEMA “CALDISSIMO”

La tutela del verde pubblico è un tema che appassiona, unisce ma spesso divide le comunità. Per questo esperti del settore, agronomi, studenti e cittadini si incontreranno ad Alba Adriatica per approfondire le regole fondamentali che guidano la corretta gestione del patrimonio verde urbano e la salvaguardia dei luoghi identitari delle città.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Provinciale per la Tutela del Verde Pubblico, in collaborazione con la Presidenza dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e con autorevoli professionisti del settore.

«Si tratta di un contributo qualificato ad una discussione che ciclicamente torna al centro del dibattito pubblico» spiegano dal Comitato.

«Troppo spesso nella gestione del verde urbano si applicano approcci impropri o incoerenti, che generano delusione e proteste da parte dei cittadini. L’obiettivo dell’incontro è favorire una riflessione concreta su come migliorare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio ambientale delle nostre città».

Il Comitato ha scelto Alba Adriatica, città che negli ultimi tempi è stata particolarmente coinvolta nel dibattito sul tema, per ospitare questo momento di confronto pubblico.

📍 Sabato 14 marzo

📍 Hotel Excelsior – Lungomare Marconi 164, Alba Adriatica

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e la partecipazione contribuisce alla formazione continua degli iscritti.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Sono stati invitati anche amministratori e rappresentanti politici ed istituzionali del territorio.