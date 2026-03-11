AUTOVELOX, AGGIORNATO IL DECRETO DELLA PREFETTURA: NUOVI TRATTI DI STRADA AUTORIZZATI

Il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha firmato il nuovo decreto che autorizza l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità sulle strade della provincia. Il provvedimento aggiorna quello emanato il 29 settembre 2025 e ridefinisce l’elenco dei tratti stradali nei quali sarà possibile accertare a distanza le violazioni del Codice della strada, in particolare il superamento dei limiti di velocità. Il decreto, consultabile sul portale della Prefettura, è stato adottato al termine dell’istruttoria condotta dalla Polizia Stradale di Teramo e tiene conto anche delle richieste di rettifica o revisione presentate dagli enti proprietari delle strade. “L’aggiornamento del decreto – ha spiegato il prefetto Stelo – arriva dopo il completamento dell’istruttoria e la valutazione delle istanze di modifica presentate dagli enti competenti. L’obiettivo primario resta sempre la sicurezza della circolazione”. Tra le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento figura l’inserimento di ulteriori tratti di strada ritenuti idonei al controllo elettronico della velocità. In particolare è stato aggiunto il tratto della strada provinciale 8 “Del Salinello” nel territorio del Comune di Sant’Omero, tra il chilometro 7+650 e il chilometro 17+200. Sono stati inoltre inseriti due tratti urbani nel Comune di Giulianova, lungo via Cupa e via Gramsci, mentre sono stati corretti alcuni tratti della strada statale 16 “Adriatica” nel territorio del Comune di Silvi, a seguito di una specifica richiesta dell’amministrazione comunale e del parere favorevole della Polizia Stradale. Il provvedimento individua quindi in maniera precisa e tassativa tutte le strade e i chilometri nei quali sarà possibile utilizzare dispositivi e mezzi tecnici per il rilevamento automatico delle infrazioni senza la contestazione immediata. Tra le arterie interessate figurano diversi tratti della statale 150 “della Valle del Vomano”, della statale 16 “Adriatica”, della statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” e della statale 81 “Piceno Aprutina”, oltre ad alcune strade provinciali come la SP 3 “Sant’Anna”, la SP 17 “di Fonte a Collina”, la SP 28 “di Atri”, la SP 31 “di Castilenti” e la SP 8 “del Salinello”. L’aggiornamento del decreto rientra nelle attività di monitoraggio e regolazione della sicurezza stradale sul territorio provinciale e mira a rendere più efficaci i controlli nei tratti considerati maggiormente critici per la circolazione.