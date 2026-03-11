RAID VANDALICO SUL LUNGOMARE TRENTO, PRESI DI MIRA DUE STABILIMENTI BALNEARI

Notte di vandalismo sul lungomare Trento, dove ignoti hanno danneggiato due stabilimenti balneari provocando danni ingenti alle strutture. Nel mirino sono finiti il Lido Atlantic e il Bagno Oltremare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i responsabili avrebbero agito durante le ore notturne prendendo di mira gli ingressi dei due locali. I vandali avrebbero infranto le vetrate e divelto completamente le porte in acciaio, lasciando dietro di sé evidenti segni di devastazione. La scoperta è stata fatta questa mattina dai titolari degli stabilimenti, che si sono trovati davanti a strutture pesantemente danneggiate. Subito è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine. Sull’episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare i responsabili. Gli investigatori stanno valutando anche l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Al momento non è chiaro se si tratti di un atto vandalico compiuto senza un preciso movente oppure se dietro il raid possano esserci altre ragioni. L’episodio riporta comunque al centro dell’attenzione il tema della sicurezza lungo il lungomare, soprattutto durante le ore notturne.