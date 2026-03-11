IL "TORRINO" SI ILLUMINA DI TRICOLORE, IL CONSORZIO DI BONIFICA NORD CELEBRA IL VALORE DELL'ACQUA

Il Consorzio di Bonifica Nord Tronto Tordino e Vomano illuminerà di tricolore il Torrino dell’impianto di sollevamento di Villa Vomano per partecipare all’iniziativa nazionale promossa da ANBI, che domani, giovedì 12, marzo vedrà impianti idraulici e idrovore accendersi simbolicamente in tutta Italia. Un gesto scenografico ma soprattutto un messaggio forte per ricordare il valore dell’acqua come bene comune e risorsa fondamentale per i territori.

L’accensione del Torrino rientra nella mobilitazione nazionale “Idrovore tricolori”, nata per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sull’urgenza di investire nella gestione e nella tutela delle risorse idriche, oggi sempre più strategiche per l’ambiente, l’agricoltura e la sicurezza del territorio.

In un contesto segnato dai cambiamenti climatici e da eventi meteorologici sempre più estremi, l’iniziativa vuole ricordare il ruolo fondamentale dei Consorzi di bonifica nella manutenzione del territorio e nella gestione delle acque. In Italia operano 141 Consorzi di bonifica e irrigazione, con oltre 8.000 operatori impegnati nella gestione di una rete idraulica di circa 230.000 chilometri, essenziale per la difesa del suolo e per garantire l’irrigazione agricola.

«Attraverso questa iniziativa – spiegano i promotori – si vuole accendere simbolicamente i riflettori su un tema cruciale per il futuro del Paese: la necessità di pianificare e realizzare infrastrutture idrauliche e interventi di manutenzione capaci di affrontare le sfide poste dalla crisi climatica».

Anche il Consorzio di Bonifica Nord, con l’illuminazione del Torrino dell’impianto di sollevamento di Villa Vomano, intende quindi contribuire a diffondere la cultura dell’acqua, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela delle risorse idriche e del lavoro quotidiano svolto per la salvaguardia del territorio.

L’appuntamento con i colori della bandiera italiana è fissato per domani giovedì 12 marzo alle ore 19.30, quando il Torrino si accenderà insieme a numerosi impianti idraulici distribuiti lungo tutta la penisola.