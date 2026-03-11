TERAMO, CAMBIA LA SOSTA VICINO ALLA PREFETTURA, AI TIGLI: NUOVI POSTI RISERVATI ALLE FORZE DI POLIZIA

Il Comune di Teramo ha disposto nuove misure per la regolamentazione della sosta nell’area di viale Mazzini e via G. Milli, dove è stata attivata la sede temporanea della Prefettura. L’ordinanza, firmata l’11 marzo 2026, introduce alcuni provvedimenti sulla viabilità per consentire un accesso più agevole agli uffici del Governo e garantire maggiori condizioni di sicurezza.

Tra le principali novità figura l’istituzione di quattro stalli di sosta riservati alle forze di polizia in viale Mazzini, all’altezza dei civici 21-25. Nello stesso tratto è stato introdotto anche il divieto di sosta con rimozione forzata tra i civici 19 e 21 per permettere l’ingresso pedonale agli uffici governativi.

Provvedimenti simili riguardano anche via G. Milli, dove sono stati previsti altri quattro posti riservati alle forze di polizia dopo il civico 2. Nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 5 è stato inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.

L’ordinanza dispone anche l’installazione della segnaletica verticale necessaria per indicare gli stalli riservati e i divieti di sosta. La realizzazione della segnaletica sarà affidata alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., secondo le previsioni del codice della strada.

Il provvedimento è già in vigore e resterà valido fino a nuove disposizioni. Contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione.