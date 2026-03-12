SCENDONO DA DUE SUV, PESTANO UN COMMERCIANTE E SE NE VANNO



Un’aggressione rapida e organizzata, avvenuta in pieno centro storico, è ora al centro di un’indagine della Procura della Repubblica. Nonostante la vittima non abbia presentato denuncia e non risulti alcun referto medico, l’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della città. Nei giorni scorsi due Suv neri si sono fermati davanti a un esercizio commerciale di Sulmona. Dalle auto sono scese sei persone che si sono dirette all’interno del negozio, dove hanno aggredito il proprietario. Il pestaggio è durato pochi minuti: subito dopo gli aggressori sono risaliti sui veicoli e si sono allontanati. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe trattarsi di un’azione intimidatoria. La vittima, infatti, non si è fatta visitare in ospedale né ha formalizzato una denuncia. Un elemento che porta gli investigatori a non escludere l’ipotesi di un regolamento di conti, circostanza che potrebbe spiegare anche il silenzio della vittima.