BIMBO SFIGURATO DA UN CANE, RISARCIMENTO DA 80MILA EURO



Un bambino di quattro anni, ferito al volto dopo essere stato attaccato da un cane Akita, riceverà un risarcimento di 80mila euro. Lo ha stabilito il tribunale civile di Sulmona al termine di una lunga causa avviata dalla famiglia del piccolo, rimasto sfigurato nell’agosto del 2019. L’episodio, riportato dal Messaggero, avvenne in un comune della Valle Peligna. Il cane, di proprietà privata e lasciato senza adeguata sorveglianza vicino ad un’attività commerciale, si avventò improvvisamente contro il bambino che, insieme al padre, stava uscendo dal locale. L’animale lo morse al volto provocando gravi ferite al labbro e nella zona dell’occhio. La consulenza medico-legale ha accertato un danno biologico permanente quantificato nel 15%. A ciò si aggiungono le spese mediche sostenute dalla famiglia e la prospettiva di ulteriori interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per attenuare le cicatrici.