SCHIANTO SUL LOTTO ZERO A TERAMO: MUORE UN UOMO DI 37 ANNI, UOMO FERITO

Grave incidente stradale intorno alle 13 lungo il Lotto Zero, all’altezza dello svincolo per Teramo Est, nel tratto in discesa in direzione Giulianova. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli. Presenti anche gli agenti della polizia locale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. A causa dell’incidente il traffico lungo l’arteria risulta completamente paralizzato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il bilancio è purtroppo tragico: nello scontro ha perso la vita un uomo di 37 anni, M.B. di Teramo mentre un uomo è rimasto ferito ed è stata soccorso dal personale sanitario. L’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.